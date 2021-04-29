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Mardin’de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi

İHA

Mardin’de, Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Barış Pınarı harekat bölgesindeki 82 öğrenci Mardin’e getirilerek giyim yardımı, yemek ve eğlence programı düzenlendi.
Barış Pınarı harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere giyecek yardımı yapılarak, Evliya Çelebi Mesleki Teknik Lisesinde yemek verildi. Artuklu Üniversitesi kampüsünde öğrenciler için düzenlenen eğlence programının ardından öğrencilere hediye dağıtımı yapıldı. Her yıl dünyanın değişik ülkelerinden çocukları ağırladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, “Dünyanın değişik ülkelerinden çocukları ağırlıyorduk geçtiğimiz yıllarda. Bu yıl salgının etkisiyle bunu yapamadık” dedi.
Suriyeli öğrencileri Mardin’de ağırlayıp 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istediklerini kaydeden Polat, “Biz de Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencileri ilimizde ağırlayıp onlarla 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 82 öğrencimiz ve 6 öğretmenimizi Suriye’den aldık. Öğrencilerimizin giyimini kuşamını temin ettik. Onlarla beraber bir gün boyunca eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Masal dinleyeceğiz ve tekrar ülkelerine uğurlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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