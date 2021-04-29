Örgütten kaçıp teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/MARDİN, (DHA)TERÖR örgütü PKK´nın barınma alanlarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan S.Ç. adlı terörist, Mardin'de ailesiyle buluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinden ekiplerin PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Ekip, son olarak 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç. adlı erkek teröristin teslim olmasını sağladı. Örgütün barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.Ç., 6 yıl aradan sonra ailesine kavuştu. Anne ve 2 kız kardeşinin yer aldığı buluşmada duygu dolu anlar yaşadı. Kavuşmada annesi, S.Ç.'ye uzun süre sarılıp, mutluluk gözyaşları döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA
2021-04-29 15:29:17
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