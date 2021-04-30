Mardin'de teröristlere ait keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen depo kullanılamaz hale getirilirken 1 adet keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Eren5 operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Kerboran kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet keskin nişancı tüfeği, şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda ele geçen malzemelere el konulurken deponun kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.