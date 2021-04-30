'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN kırsalında sürdürülen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içinde keskin nişancı tüfeğinin bulunduğu depo, kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ocak'ta, Mardin'de 145 timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Kerboran kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı depo tespit edildi. Depoda yapılan aramada ise keskin nişancı tüfeği ile mühimmat ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyulurken, depo ise kullanılamaz hale getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-30 10:14:52



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