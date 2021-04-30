Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin'in cadde ve sokakları, boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede, ülke genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma'nın ilk günü Mardin'de sessizlik hakim oldu. Kentte sadece kısıtlamadan muaf olanlar dışarı çıkarken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü. Ekipler, cadde ve kavşaklarda kurdukları uygulama noktalarında sokağa çıkanların kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarına bakarak, kural ihlalleri yapanlara ise cezai işlem uyguladı.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-04-30 12:09:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.