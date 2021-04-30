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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş mahalle muhtarları ile bir araya geldi

İHA

Vali Demirtaş mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe, Ömerli, Savur ve Nusaybin ilçelerinde görevli muhtarlarla bir araya geldi.
İlçelere bağlı merkez ve kırsal mahallelerdeki vatandaşların talep ve sorunlarını çözme kavuşturmak amacıyla mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya gelmeye devam eden Vali Demirtaş, Nusaybin Gırnavaz, Kızıltepe Doyuran, Elbeyli, Gülmeşe, Savur Kayacıklar, Harmantepe ve Ömerli Kömürlü mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Her fırsatta mahalle muhtarlarıyla bir ara geldiklerini belirten Vali Demirtaş, vatandaşlara en iyi hizmet sunabilmek için bir köprü vazifesi gören muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirecek yatırımlara değinen Vali Demirtaş, "Göreve başladığımızda belirlediğimiz yatırım hedeflerimizi belirli bir program dahilinde hayata geçirerek 2021 yılının kentimiz için bir yatırım olacağını dile getirmiştik. Yatırımlarımıza planladığımız gibi başlayarak vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacağız. Şehrimizin en önemli iki sorunu olan yol ve içme suyu konuları çözmekte kararlıyız. Kırsal mahallelerimizde en kapsamlı asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz. İçme suyu konusunda Beyazsu isale hattında altyapıya bağlı olarak yaşanan su kesintilerini ortadan kaldırmak içinde alternatif hat gibi projeler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Su ve yol bizim önceliğimizdir" dedi.
Sorun ve taleplerini aktaran muhtarlar, mahallelerine hizmetlerinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

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