Tam kapanmanın ilk cumasında vatandaşlar cuma namazını camilerde kıldı

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Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uyarak evlerine en yakın camilerde cuma namazını kıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma süreci dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Bu süreçte Mardin’in Artuklu ilçesinde vatandaşlar evlerine en yakın camilerde maske ve mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.

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