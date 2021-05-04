Mardin’de tam kapanmanın 5’inci gününde sessizlik sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 5'inci gününde de sessizlik devam ederken güvenlik güçleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 5’inci gününde de Mardin’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte kısıtlamadan muaf olanların dışında vatandaşların kurala uyduğu görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.