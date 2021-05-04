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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, dillerin, dinlerin ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı kentteki Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, pandemi kurallarına uygun şekilde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde yaşayan Süryani vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş’ın mesaj ve selamlarını ileterek bayramlarını kutladı. Paskalya Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Vali Demirtaş, dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında olduklarını belirtti. Vali Demirtaş, "Şehrimizde Süryani vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutlamaktayız. Bu nedenle biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanlarında olmak istedik. Süryani hemşerilerimizi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak evlerinde ve kiliselerde ziyaret ederek mutluluklarına ortak olduk. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Süryani vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesinin bu duyarlılığından dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

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