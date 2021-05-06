Mardin'de kuraklık nedeniyle mercimek hasadına erken başlandı

Mardin'in Derik ilçesinde bu sene yağışların çok az olması nedeniyle kuraklığın yaşanması sonucu mercimek hasadına bir ay önce başlandı. Hasadı yapılan tarlalarda ekinlerin büyük bir kısmı yandığı için hayvanlar salındı.

Mardin'in Derik ilçesinde bu sene yağışların çok az olması nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu mayıs ayının sonlarında yapılması hedeflenen mercimek hasadı bu sene yaklaşık bir ay önce yapıldı. Tarla sahibi Ramazan Çelik, ekinlerin büyük bir kısmının yandığını, tohumunu çıkartamadığından dolayı yanan ekinlerin bulunduğu tarlalara hayvanlarını saldığını, verimin çok az olduğunu belirterek biçerdöver parasının bile çıkamayabileceğini kaydetti.



"Devlet büyüklerimizden bölgede doğal afet ilan edilmesini talep ediyoruz"

Tarlada hasadı yapan biçerdöver sürücüsü Ekrem Kaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmında kuraklık yaşandığını belirterek, önemli tarım merkezlerinden biri olan Kızıltepe'de dahi ekinlerden çok az verim alındığını, Cumhurbaşkanına seslenerek, bölgede çiftçilerin mağduriyetinin giderilebilmesi için doğal afet ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Biz normalde mercimek hasadına Derik ilçemizde 25 Mayıs'ta başlıyorduk. Bu sene yağışların az olması sonucu yaşanan kuraklıktan dolayı ekinler kendi kendine yandı. Kuraklık nedeniyle mercimek hasadı yaklaşık olarak bir ay erken yapıldı. Bu sene Mardin bölgemizde kışın dahil yağışın olmaması kuraklığı bir nebze Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hepimiz yaşıyoruz. Yaptığımız hasatta şu anda aldığımız verim 1 2 karış ekin, onu da mecburen tarladan kaldırıyoruz. Genel olarak baktığımızda Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi tarımın yoğun yapıldığı illerimizde maalesef kuraklığı yaşıyor. Bizler özellikle de devlet büyüklerimizden bölgede doğal afet ilan edilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bölgede doğal afet ilan edilmesi sonucunda en azından çiftçilerim Ziraat tarım kredilerinin borçlarının ertelenmesi çiftçilerimizin yükünü ve mağduriyetini azaltacaktır. Arpadan da 1020 karış ekin alınabiliniyor. Ufak makineler bu seviyedeki ekini alabiliyor, onu da zor bir şekilde alıyor; büyük makinelerde zaten almıyor. Mercimek kesiminde yüzde 10'unu denedik olumlu sonuç vermedi. Tarla sahipleri ekinler yandığı için hayvanları tarlaya saldı, büyük bölümünü de nadasa kaldırdı. Bu sene durum vahim, hem de çok vahim. Türkiye'nin önemli tarım ovalarından olan Kızıltepe ovalarından hemen hemen hiç ekin yok. Şu anda bulunduğumuz bölge az bir yağış alındığı içim biçim yapılabiliniyor. Çoğu yerlerde biçim yapılamıyor. Devlet büyüklerimizden çiftçilerimizin olan Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.



"Bu sene kuraklık nedeniyle ekinlerden bir beklentimiz yok"

Kuraklık nedeniyle tarlalarda yanan ekinlerden bir beklentilerinin olmadığını söyleyen tarla sahibi Ramazan Çelik de ekinlerin tohumunu zor çıkarttığı için biçerdöver parasının bile çıkamayabileceğini kaydetti. Çelik, "Bu sene Derik'te kuraklık yaşanıyor, maalesef bu sene ekinlerden bir beklentimiz yok; kuraklık olduğu için ekinler tohumunu bile çıkartmıyor. Ekinlerin büyük kısmı yandı, tohumlarını da çıkartmayınca tarlalara hayvanlarımızı saldık. Bu sene mercimek, arpa ve buğday ektik. Mercimeğin durumu zaten vahim, arpa deseniz tohumunu çıkartsa iyidir, belki de biçerdöver parasını da çıkartmaz" diye konuştu.

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