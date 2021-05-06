PTT önündeki kuyruklar azalmadı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada PTT şubesi önünde oluşan kalabalık tepkilere neden oldu.

Kızıltepe eski Hastane Caddesinde bulunan PTT şubesi önünde onlarca kişi, tam kapanmada işlem yapmak için şube önüne geldi. PTT önünde işlem yapmak için sırada duran vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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