Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristin mühimmatı ele geçirildi

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Eren-5' operasyonu kapsamında, 8 Mayıs'ta, Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından jandarma özel harekat ve komando birliklerinin bölgede yaptıkları aramalarda, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait 4 tüfek, 2 tabanca, mühimmat, gece görüş dürbünü ve örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-05-10 16:19:56
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