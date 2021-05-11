Mardin’de öğrenciler kumbaraları ile gönüllere misafir oldu

Mardin Artuklu’da Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleriyle yardımlarına devam ediyor.

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulunun önceki yıllarda 'Kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır' hadisinden esinlenerek başlattığı Ramazan ayı gıda yardım kolisi desteği bu sene de 17 günlük kapanmaya rağmen gelir düzeyi düşük ailelere ulaştı. 'Gönlünüze misafir olmaya geldik' sloganıyla başlattıkları bu çalışmada öğrenci, öğretmen ve veliler ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine temel gıda kolisi dağıtımı Umut Kervanı Derneği aracılığıyla yapılarak mutfak masraflarının bir kısmı karşılanmaya çalışıldı.



''Değerlerinizi hayatınıza katmak gibisi yoktur''

Yardım kampanyasını değerlendiren Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şeyhmus Demir, değerleri hayata katmak gibisinin olmadığını söyledi. Demir, ''İşin sırrı ne yapacağınızı bilmek değil, nasıl yaptığınızdır. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla yoğrulmuş bir inancımız var. Bu ruhun öğrencilerimiz tarafından benimsenip yaşatılabilmesi için eğitim öğretim sürecimiz boyunca okul kültürümüzde farklı zamanlarda farklı çalışmalar yaparak değerlerimizin çocuklarımız tarafından bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kampanyamızda da çocuklarımıza yardım etme hazzı yaşatarak ihtiyaç sahiplerine karşı her birimizin kendi ölçülerinde sorumlu olduğunu fark ettirmek istedik'' dedi.

Proje koordinatörü Ömer Öncel de projede kendisini en çok etkileyen şeyin öğrencilerin kampanyaya destek olmak için kumbaralarını kırıp birikmiş harçlıklarıyla katkı sunması olduğunu söyledi. Öncel, ''Önceki yıllarda öğretmen, öğrenci ve okul personeli aracılığıyla yapılan gıda yardım dağıtımı 17 günlük kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle Umut Kervanı Derneği işbirliğiyle gerçekleşti. Dernek üyeleri gıda yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırdı. Okul Müdürü Şeyhmus Demir bu anlamlı projenin hayata aktarılmasında katkısı olan özellikle kocaman yürekli öğrencilerine velilerine öğretmenlerine okul personeline teşekkür ederiz'' diye konuştu.

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