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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de vatandaşlar Mescid-i Aksa için duada buluştu

İHA

Mardin'de vatandaşlar Mescid-i Aksa için duada buluştu

Mardin'de 'Mescidi Aksa için duada buluşalım' etkinliği düzenlendi.
Mardin Şakir Nuhoğlu Camii’nde sabah namazı kılındı. Filistin’de meydana gelen olayların son bulması, İslam aleminin selameti için dualar edildi. ‘Mescidİ Aksa için duada buluşmak’ adına düzenlenen etkinliğe Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, MAÜ Genel Sekreteri Öğretim Görervlisi Ömer Murat Öter, birçok STK başkanı, Filistinli Dr. Öğretim Üyesi Huzeyfe Elhatib, Doç. Dr. Haytem Hazne, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının eda edilmesinin ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Mescidi Aksa’nın özgürlüğü için dua okundu.
Mescidi Aksa’da meydana gelen olaylardan ötürü derin bir üzüntü duyduklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Hiçbir kutsal ve insani değer tanımayan ve bunlara saygısı olmayan işgalci İsrail yönetimi kanlı yüzünü bir kez daha göstererek Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’da ibadet etmek amacıyla toplanan Müslümanlara saldırmış ve bu saldırılar sonucu yüzlerce masum Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. Yapılan bu saldırı kıblemize ve kutsalımıza yapılmaktadır. İsrail, devlet terörü estirmektedir. Biz de dualarımızla oradaki kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Mescidi Aksa için gayretimiz ve çabamız her düzeyde ve platformda devam edecektir" dedi.
Mardin halkına Kudüs’e verdikleri destek sebebiyle müteşekkir olduklarını belirten Filistinli Dr. Öğretim Üyesi Huzeyfe Elhatib ise, "Mardin, fiziki yapısıyla Kudüs’e çok benzemektedir. Ruhları kardeş şehirlerdir. İnsanları da Kudüs’te Mescidi Aksa için canlarıyla mücadele edenler gibi olacaktır inşallah. Kudüs’ün anneleri çocuklarını Mescidi Aksa muhabbetiyle yetiştirmeseydi bugün bu derecede mücadele de yapılamayacaktı'' diye konuştu.
Mescidi Aksa’da olan savaşın toprak veya etnik bir savaş olmadığını dile getiren ve Filistin’deki mücadelenin inanç ve akide mücadelesi olduğunu belirten Filistinli Doç. Dr. Haytem Hazne de, ''Burada olan savaş İslam’ın var olup olmama savaşıdır. Daha önce İsrail ile Araplar arasında cereyan eden savaşlarda dini hassasiyet pek önlenmemiştir. Ama şimdi mücadelenin temel faktörü dini bilinç ve şuurdur. Bu da Allah’ın yardımının geleceğinin büyük işaretidir'' şeklinde konuştu.
Etkinlik Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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