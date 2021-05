Mardin’in önemli akarsuyu kurudu

Mardin’in turist çeken Karasu Çayı, bu sene az yağış olması nedeniyle erken kurudu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, doğal güzelliği nedeni ile her yıl Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce misafir ağırlıyordu. Bu sene yağışların az olması, Mardin’de tarımı önemli derecede etkilediği gibi turizmi de etkiledi. Her sene yaz aylarının sonlarında kuruyan Karasu Çayı bu sene erken kurudu. İlkbaharda Karasu Çayı'nın kurumasının endişe verici olduğunu vurgulayan bölge halkı, Karasu Çayı'nın önemli gelir kaynakları olduğunu belirterek, durumun ilerlemesi halinde bölgeden göç edebileceklerini kaydetti.



"Her sene yüzlerce misafir ağırlıyoruz, akarsu kurursa mağdur oluruz"

Karasu Çayı'nın her sene yaz aylarında yüzlerce misafir ağırladığını kaydeden Sait Demir, geçim kaynaklarının Karasu Çayı olduğunu ifade ederek, kuraklığın bu hızla devam etmesi halinde mağdur olacaklarını söyledi. Demir, "Karasu Çayı, geçen sene yaz ayının sonlarına doğru kurumaya başladı. Bu sene bahar ayında hatırladığım kadarıyla Karasu Çayı'nın bulunduğu bölge bir ya da iki defa yağış aldı, az bir şey kar yağdı. Yani fazla yağış almadı. Dolayısıyla bahar ayı kurak geçti. Yağışların az olmasının etkisiyle Karasu Çayı kurumuş durumda. Yaz aylarında Antalya’ya veya Bodrum’a tatile gidemeyen bölge halkı ile diğer illerden çok sayıda misafir ağırlıyoruz burada. Geçimimizi de gelen misafirleri ağırlayarak ve kavak ağaçlarından sağladığımız için maalesef bu sene çok mağdur olacağız. Karasu Çayı kuruduğu zaman beslediği için doğal olarak yakın çevrede bulunan Göksu Barajı ve Çınar Ovası da kuruyor. Yağış azlığı sonucu oluşan kuraklık nedeniyle akarsuda oluşan kuruma, barajın suladığı yaklaşık 50 bin dönüm arazide sulanmamış olur" dedi.



"Ya göç edeceğiz ya da perişan olacağız"

Yağışların ilerleyen senelerde de bu şekilde olması halinde yaşadıkları bölgeden göç etme durumları olduğunu ifade eden Hacı Mecit Demir de, "Yağış azlığından oluşan kurumaya bağlı olarak bağımız, bahçemiz ve kavak ağaçlarımız da kuruyor. Önümüzdeki yıllar da bu şekilde devam ederse ya biz buradan göç edeceğiz ya da perişan olacağız. Geçen sene bu seneye göre yağış daha fazlaydı. Dolayısıyla bu aylarda Karasu Çayı akıyordu. Ama bu sene bir ay önce kurumaya başladı" diye konuştu.

