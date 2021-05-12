Almanya’dan Mardin’e kardeşlik köprüsü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Almanya'nın Hamburg şehri Mardin ile kardeş şehir oldu. Program ile birlikte ilerleyen süreçte Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.

Programın ilk faaliyeti yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması oldu. Mardin’in kardeş şehri Hamburg olduğunu belirten TÜGVA Mardin il temsilcisi Muhyettin Ertaş, "UID, Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu. TÜGVA ve UID arasında başlayan Gönül Köprüsü Programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Mardin olarak Kardeş şehrimiz Hamburg oldu. Bayram öncesinde bizler de Mardin'de on ilçemizde yaklaşık 600 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Hedef Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak ama sanırım bunun çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek" dedi.

Türkiye'den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memleketin gençliğine katkıda bulunmak istediklerini belirten Hamburg Bölge Başkanı Ali Ekinci ise "UIDTÜGVA Gönül Köprüsü Programı da tam olarak buna hizmet edecek. Hamburg bölgesi ve Mardin ilimiz arasında kuracağımız gönül köprüsü ile kardeş şehrimiz Mardin'de yaşayan kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olacağız. Sosyal, kültürel, sportif ve öğrenci değişim projeleri ile buradaki ve Mardin'deki kardeşlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız ve onların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacağız. Mardin’de ki kardeşlerimiz bilsinler ki Hamburg’da onları düşünen Avrupalı kardeşleri var" diye konuştu.

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