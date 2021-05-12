Mardin’de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği

İHA

Mardin’de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, kentteki ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evleri, bayram öncesi temizlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışı ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Ramazanın ayının gelmesiyle binlerce aileye gıda ve temizlik paketi dağıtıldı. Ekipler, kentteki çocukların bayrama mutlu ve sevinçle girmesi için bayramlık giysi ve ayakkabını dağıtımında bulundu. YADES Projesi kapsamında, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurmuş ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların sosyal inceleme neticesinde evlerinde temizlik yapıldı. Proje kapsamında evlere giden ekipler, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak, zemin, kapı, pencere, balkon ve mutfak gibi alanları silerek ve yıkayarak temizlerken elektrik süpürgeyle süpürme işlerini yaptı. Daha sonra evde yapılan dezenfektenin ardından temizlik sona erdi. Proje kapsamında yaşlı vatandaşların kişisel bakımları da yapıldı.
Yapılan hizmetten memnun olan yaşlı vatandaşlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya’dan Mardin’e kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Almanya’dan Mardin’e kardeşlik köprüsü
Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ...
Bayram şekeri satışları düştü
YEREL HABERLER Bayram şekeri satışları düştü
Mardin’in önemli akarsuyu kurudu
YEREL HABERLER Mardin’in önemli akarsuyu kurudu
Mardin'de vatandaşlar Mescid-i Aksa için duada buluştu
YEREL HABERLER Mardin'de vatandaşlar Mescid-i Aksa için duada ...
Mardin’de öğrenciler kumbaraları ile gönüllere misafir oldu
YEREL HABERLER Mardin’de öğrenciler kumbaraları ile gönüllere ...
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı ...
15 Temmuz’da oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi Mardin’de görme engelli şehit annesinin özlemi vali eşi ile son buldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da oğlunu şehit vermişti, evladının ...
Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan’da Bir yandan gökyüzünden gelen tehlikeleri bertaraf ediyor, diğer taraftan iftarlarını açıyorlar
YEREL HABERLER Gözler semada, eller tetikte, yürekler Ramazan’da Bir ...
Bagok Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bagok Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen ...
Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristin mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristin ...
Down sendromlu İrem’in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu İrem’in park hayali Derik Kaymakamı ...
Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21’inci şubesini Kızıltepe’de açtı
YEREL HABERLER Hacıbaba Pastaneleri, pandemiye rağmen 21’inci ...
Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: Geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı Kuraklık nedeni ile yaklaşık 1 ay erken başlanan buğday hasadında verim kaybı ürkütücü boyutlara ulaştı Geçtiğimiz yıl 12 ton ürün alınan 30 dönümlük araziden bu sene yalnızca 2 ton ürün alınabildi
YEREL HABERLER Kuraklık kendini iyiden iyiye göstermeye başladı: ...
Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü
YEREL HABERLER Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü