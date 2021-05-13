Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor

DHA

Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor


Selim KAYA/MARDİN,(DHA) MARDİNLİ milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor. 8 yıllık sporculuk kariyerinde 30 altın madalya kazanan Alkanoğlu, "Bu başarılarımı 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandıracağım" dedi. 
Milli maratoncu Ömer Alkanoğlu  8 yıllık Milli Takım kariyerinde 14'ü Türkiye, 16'sı Avrupa ve Balkan yarışmalarında olmak üzere, 30 altın madalyaya sahip oldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Ömer Alkanoğlu, 12 yıllık maraton yaşantısının son 8 yılını, Milli Takıma hizmet ederek geçirdi. Alkanoğlu, bugünlerde Tokyo Yaz Olimpiyatları'na Artuklu ilçesindeki antik kentin dar sokaklarında koşarak hazırlanıyor. 8 çocuklu ailenin 6'ncısı olan ve en büyük hedefinin Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye´ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyleyen Alkanoğlu, Mardin'in 1100 rakımla maraton koşuları için, iyi bir irtifaya da sahip olduğunu kaydetti.
'MEHMET TERZİ'NİN REKORUNU KIRMAK İSTİYORUM' 
Şimdiki hedefinin, elde ettiği başarıları olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak olduğunu söyleyen Alkanoğlu,"21 Şubat'ta Trabzon´da yapılan yarışmada 42 bin 195 metreyi 2 saat 12 dakikada kat ederek, altın madalya kazandım. Bu aynı zamanda Türkiye tarihinin en iyi 3´üncü birinciliğiydi. 40 sene önce Mehmet Terzi bu mesafeyi 2 saat 10 dakikada tamamlamış. 4 sene evvel de Yavuz Ağrılı bu mesafeyi 2 saat 11 dakikada tamamlayarak birinci olmuş. 16 Mayıs 2021 tarihinde, İtalya´nın Milano kentinde 'Milano Maratonu' isimli yarış düzenlenecek. Bu maraton, tamamen olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde yapılacak. Olimpik sporculara yönelik düzenlenecek bir yarışma olacak. 42 bin 195 metre koşacağız. Ben İtalya´da Mehmet Terzi´nin bu rekorunu kırmak istiyorum. Yani bu mesafeyi, 2 saat 10 dakikanın altında koşarak, cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmak istiyorum" dedi.
'HAZIRLIK SÜRECİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ MARDİN'DE'
Hazırlık sürecinin büyük bölümünü  Mardin'de geçirdiğini ifade eden Alkanoğlu, şunları söyledi:
"Mardin´de hazırlık yaptım. Yeri geldiğinde yurt dışında, Etiyopya´da, Kenya´da irtifa kamplarına katıldım. Uluslararası birçok yarışmaya katıldım. Yaklaşık 30 maraton koştum. Hedefim olimpiyatlar. Bu hazırlık sürecinin çoğunu, Mardin´de geçirdim. Büyük şampiyonalara buradan katıldım. Berlin´de yapılan Avrupa Şampiyonası'na, özellikle Mardin´de hazırlanarak gittim. Mardin´in özel olarak orta dereceli irtifaya sahip olması, yaklaşık 1100 metrelik bir rakıma sahip, engebeli, merdivenli olması, antrenman için çok uygun. Evimizin de Mardin merkezde olması nedeniyle, ister istemez evden çıktığımızda merdivenleri kullanıyoruz. Tarihi dar sokaklardan geçiyoruz. Antrenmanlarımızı bu şekilde yaptığımız çok oldu. Kardeşimle beraber antrenmana çıktığımız çok oluyor. Dar sokaklardan, merdivenlerden çıkıp inerek  antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu yarışmaya katılacak bütün sporcular, olimpik sporculardır. Ben de Milli Takımı temsilen katılıyorum. Türkiye´nin olimpik sporcusuyum. Amacım, bunu olimpiyatlarda daha iyi bir şekilde şampiyonlukla taçlandırmaktır.":DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-05-13 11:06:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe’de bayram namazında eller Filistin için semaya kalktı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de bayram namazında eller Filistin için ...
Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Mardin’de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliği
YEREL HABERLER Mardin’de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların ...
Almanya’dan Mardin’e kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Almanya’dan Mardin’e kardeşlik köprüsü
Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere sahip çıktı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ...
Bayram şekeri satışları düştü
YEREL HABERLER Bayram şekeri satışları düştü
Mardin’in önemli akarsuyu kurudu
YEREL HABERLER Mardin’in önemli akarsuyu kurudu
Mardin'de vatandaşlar Mescid-i Aksa için duada buluştu
YEREL HABERLER Mardin'de vatandaşlar Mescid-i Aksa için duada ...
Mardin’de öğrenciler kumbaraları ile gönüllere misafir oldu
YEREL HABERLER Mardin’de öğrenciler kumbaraları ile gönüllere ...
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı ...
15 Temmuz’da oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi Mardin’de görme engelli şehit annesinin özlemi vali eşi ile son buldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da oğlunu şehit vermişti, evladının ...