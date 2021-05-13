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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam kurtardı

İHA

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna şeker takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı.
Olay, dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı. Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti. Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin’in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin’in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı.
Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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