Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta dönen araca arkadan ilerleyen 2 araç çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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