Mardin’de kısıtlama nedeniyle bayram coşkusunun yerini sessizlik aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeni ile Mardin’de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de de 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın Ramazan Bayramı'na denk gelmesiyle kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde, sokakların boş kalması ile bayram coşkusunun yerini sessizlik aldı.
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