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Liseli öğrenciler, ektikleri sebzelerin hasadına başladı

DHA

Liseli öğrenciler, ektikleri sebzelerin hasadına başladı


Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde 2 bin metrekarelik alanda tarımsal üretim yapan meslek lisesi öğrencileri hem kendi alanlarında beceri kazanıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri bölümü öğrencileri, okul bünyesinde kurulan sebze bahçelerinde hasat yaptı. Biber, domates, çilek ve salatalık yetiştirilen 2 bin metrekarelik alanda ürün toplayan öğrenciler, aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyor. Okul Müdürü Hüseyin Mat, 2 bin metrekarelik alanın 400 metrekaresini salatalık yetiştirmeye ayırdıklarını belirterek, 40 öğrencinin, hasadı yapılan ürünlerden gelir elde ettiğini ifade etti.
Hasadı yapılan ürünleri ilçedeki esnafa sattıklarını söyleyen Mat, "Tarım teknolojileri alanında 300 öğrencimiz var. 300 öğrencimizden şimdilik 40'ı, Döner Sermaye İşletmesi (DÖSE) kapsamında çalışıp, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ürünlerimizi ilçedeki esnafa satıyoruz. Günlük hasadımız 200 kilograma yakın" dedi.
UYGULAMALI EĞİTİM ALIYORLAR
Okulun tarım bölümü öğretmenlerinden Ümit Zirek ise, "2 dönüm arazi üzerinde tarımsal üretime başladık. Salatalık, domates, biber ve çilek üretimimiz var. Öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim yönünden katkı sağlıyor. Çünkü teoride gördükleri dersi, uygulama alanında da görmüş oluyorlar. Aynı zamanda maddi maddi yönden kazanç da sağlıyorlar" diye konuştu.
Öğrencilerden Sultan Sol, elde ettikleri kazançla aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Her yıl farklı farklı şeyler görüp üretiyoruz. Bu işe başladığımızda imkanımız kısıtlıydı. Küçük şeylerle başladık, şimdi çok iyi durumdayız. Yaz meyve ve sebzeleri yetiştirdik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Bunun yanında, gelir de elde ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Emrullah KARAKAŞ
2021-05-14 13:14:03

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