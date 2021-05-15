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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklık nedeni ile suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde uzun süre boyunca yağış alamayan ve dip kısmında sızma olan gölettte su seviyesinin düşmesi nedeni ile binlerce balık telef oldu.

Kuraklık nedeni ile suyu çekilen gölette binlerce balık telef oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde uzun süre boyunca yağış alamayan ve dip kısmında sızma olan gölettte su seviyesinin düşmesi nedeni ile binlerce balık telef oldu.
Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun süredir yağmur yağmaması sonucu kurumaya başladı. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Diyarbakır ve bazı ilçelerden gelen vatandaşların balık tuttuğu, aynı zamanda köy halkının önemli geçim kaynağı olan baraj suyunun çekilmesi sonucu oluşan balık ölümleri vatandaşları mağdur etti.

"Küresel ısınma göletimize kadar zarar vermeye başladı"
Küresel ısınmanın etkisini her geçen gün arttırarak daha çok hissettirdiğini vurgulayan Hidayet Dayar, "Geçmiş yıllarda bu seneye oranla yağışlar daha iyi yağıyordu. Normal şartlarda göletin yağışlar olmasa bile 56 sene daha kurumaması lazımdı. Ama bu sene kuraklığın yaşanmasıyla birlikte göletimiz bir mevsimde kurudu ve şu anda maalesef binlerce balık telef oldu. Göletimizde bulunan balıklar, popülasyon bakımından çok zengindir. Eski zamanlarda hatırlıyorum, babam ile birlikte küçükken bu gölete geliyordum. Birçok il ve ilçeden Muş, Diyarbakır gibi illerden insanlar göletin etrafında balık tutmaya geliyordu. Ama bu sene yağmur yağmayınca ve kuraklık olunca bir mevsimde bütün gölet kurudu ve bunun sonucunda binlerce balık telef oldu. Küresel ısınma, en yakınımıza kadar gelerek göletimize kadar zarar vermeye başladı. Su seviyesi daha düşük olan yerleri düşünemiyorum bile" diye konuştu.

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