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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maskesiz bir hayat dileğinde bulunmuştu, korona virüsten hayatını kaybetti

İHA

Maskesiz bir hayat dileğinde bulunmuştu, korona virüsten hayatını kaybetti

Mardin’de bir otelin genel müdürlüğü görevini yürüten 47 yaşındaki Mehmet Çelebi yakalandığı korona virüsten hayatını kaybetti. Çelebi, sosyal medya hesabından 'maskesiz bir hayat gelsin artık' dilediğinde bulunduğu paylaşımdan 7 gün sonra korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Mardin’de 13 yıldır özel bir otelin genel müdürlüğü görevini yürüten ve kentte turizm sektöründe önemli işlere imza atan Mehmet Çelebi, 4 Mayıs’ta semptomlar göstermesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Çelebi, yapılan Covid19 testi pozitif çıkarken evinde karantinaya alındıktan bir süre sonra tedavisine hastanede devam edildi. Mardin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çelebi, durumunun ağırlaşması üzere yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Çelebi'nin vefatının kendilerini derinden üzdüğünü kaydederek, "Mehmet bey tam 13 yıldır Mardin'in turizmine ve tanıtımına önemli katkıları oldu. Mardin için tanıtım dendiği her yere Mehmet Çelebi kardeşimiz uzaklık ya da mesafeye bakmaksızın oradaki yerini alırdı. Kendisiyle hem aynı oluşumun içerisinde yer aldık, hem de bir çok fuar ve seyahatte şehrimizin turizm tanıtımı için bulunduk. Çok değerli, yüzü güleç bir insandı. Mardin'in turizmine ve yaptığı hizmetlere katkılarından dolayı önümüzdeki ay onu onurlandıracaktık, olmadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağolsun" dedi.
Öte yandan, Çelebi’nin 28 Nisan günü sosyal medya hesabından yaptığı, 'maskesiz bir hayat gelsin artık' paylaşımının üzerinden kısa süre bir sonra yakalandığı korona virüsten hayatını kaybetmesi kentte büyük bir üzüntüye neden olurken 6 çocuk babasının cenazesi memleketi Elazığ’a gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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