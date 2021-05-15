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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor

İHA

Fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor

Mardin’de fırınların mesaisi kısıtlama ve bayram dinlemiyor.
Mardin’in Artuklu ilçesinde ekmek fırınlarının mesaisi kısıtlama ve bayrama rağmen devam ediyor. Vatandaşların ekmeksiz kalmamaları için bayram tatili yapmayan fırıncı ustası Siyamet Çelik mesleğinin halka hizmet olduğunu ifade etti. Yasaklara rağmen yine çalıştıklarını söyleyen fırıncı ustası Siyamet Çelik, “Halka hizmettir. Bu işi yapıyoruz. Kendi mesleğimiz fırıncılık. Fırıncıların ne tatili var ne bayramı ne de seyranı var. Hiçbir şeyi yok, çalışıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak ekmeğimizi çıkarıyoruz” dedi.

“Kurallara uyuyoruz”
Gelen müşterilere de kurallara uymalarını söylediklerini belirten Çelik, “Burayı yeni açtım ama Mardin’de odun ekmeğine rağbet çok fazla. İsteyen çok oluyor. Bayramda pek fazla yoğunluk yok. Halkı ekmeksiz bırakmamak için mecburen mesai yapıyoruz” diye konuştu.
Bayramda çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden fırın çalışanı Tuba Yasat, “Bayram zamanlarında da tabi çalışıyoruz. Emek vermeye çalışıyoruz bu işe. Bayramda çalışmak zor olmuyor. Daha zevk alıyorum bayramda çalışarak. Hiç yoktan insanlara ekmek gönderebiliyoruz, dışarı çıkamayanlara. İyi güzel oluyor. Evde oturmaktan daha iyidir çalışmak bence. Askıda gelenleri de dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ekmek dağıtabiliyoruz bizde. Çoğunlukla müşterilerimiz askıda ekmek bırakıyor. Kandil günlerinde daha çok çıkıyor askıda ekmeklerimiz. Gelen 3 ekmek 5 ekmek bırakabiliyor. Daha çok alıyorlar zaten. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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