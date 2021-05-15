Mardin Valisi Demirtaş talimat verdi, binlerce balık telef olmadan kurtarıldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesi Kocakent Mahallesinde bulunan gölette su seviyesinin düşmesi nedeniyle yüzeye vuran binlerce balık yapılan müdahalelerin ardından telef olmaktan kurtarıldı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte su seviyesinin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Durumdan haberdar olan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ilgili birimler harekete geçti. İlk olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler gölette su takviyesinde bulunarak balıkları telef olmaktan kurtardı. Daha sonra devreye giren Devlet Su İşleri (DSİ) Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü görevlileri de göletteki balıkları, nakil tankları ile Derik ilçesinde bulunan Dumluca Barajı Göl alanına nakil etti. Yapılan işlemlerin ardından durumdan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri yetkililere teşekkür etti.

Gölettin bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli geçim kaynağı olduğunu dile getiren Vali Mahmut Demirtaş, “Göletteki su seviyesinin düştüğünden haberdar olduğumuzda hemen tüm imkanlarımızı seferber ettik. Mazıdağı İlçe Kaymakamımız Muhsin Duran Kalkan sağ olsun durum ile bizzat ilgilendi. Belediye araçlarımız ve itfaiye ekiplerimiz su seviyesini yükseltmek için yoğun çaba sarf etti. Çok Şükür balıklar da telef olmaktan kurtuldu. Göletteki su seviyesini yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.