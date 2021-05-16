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Zihinsel engelli genç internetten izlediği videolarla org çalmayı öğrendi

İHA

Zihinsel engelli genç internetten izlediği videolarla org çalmayı öğrendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ali İlhan, internet üzerinden izlediği videolarla org çalmayı öğrendi. Çok sevdiği orgu bozulan İlhan, hayırseverlerden kendisine bir org alınmasını istiyor.
Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Ali İlhan’ın müzik aşkı engel tanımadı. Çocukluktan beri orga ilgisi olan İlhan, internetten izlediği eğitici videolarla org çalmayı öğrendi. İlhan, orgu bozulduğu için şimdi cep telefonuyla org çalıyor.
Youtube'den videolar izleyerek org çalmayı öğrendiğini ifade eden İlhan, kendini geliştirebilmesi için bir orga ihtiyacı olduğunu belirtti. İlhan, "Çocukluktan beri çalıyorum, maalesef bozuk, tamamlayamadım bu yüzden. Çalmaya devam ediyorum. Youtube'den görüntü izleyerek öğrendim. Orgum bozuk olduğu için cep telefonuna yüklediğim uygulama ile org çalıyorum" dedi.
Baba Hasan İlhan ise, "Youtube'den org çalmayı öğrenmiş. Ona bir tane org almak istiyoruz" diye konuştu.

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