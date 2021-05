Tarihi Mardin Kalesinde aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda tarihi Mardin Kalesinde başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Şehrin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alan tarihi Mardin Kalesinin ihtişamının tüm yönleriyle her yerden görülebilmesi ve turizme katkı sağlanması amacıyla Vali Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen aydınlatma yenileme çalışmaları tamamlandı. Şanlı bayrağın dalgalandığı tarihi yapının aydınlatması vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Sahip olduğu kültürel miraslarıyla önemli bir turizm şehri olan Mardin’in turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projelerin yürütüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Kalenin yenilenen aydınlatma ile birlikte daha estetik bir görüntüye kavuştuğunu söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından yaşanacak turizm hareketliliğine hazırladıklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Mardin’imiz farklı mimari ve kültürel dokusu ile önemli bir turizm şehridir. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla yerli ve yabancı turistlerin şehrimizde daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla gerek kültürel miraslarımızın mevcut durumunu iyileştiriyoruz gerekse de farklı projeler planlayarak turizm potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. Mardin Kalesi şehrimizin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alıyor. Kalenin ihtişamını ortaya çıkarmak için çeşitli sebeplerden dolayı aydınlatmalarda oluşan aksamaları giderdik. Kalemiz yapılan aydınlatma çalışmalarıyla artık her zaman ışıl ışıl olarak şehrimizin her noktasından görülebilecek. Kartal Yuva’mıza yeni gerdanlık pek yakıştı. Mardin Kalesinin ışıkları şehrimize hayırlı olsun" dedi.

