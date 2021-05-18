Kızıltepe’de çocuklar parkta çöp topladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan etkinlikte çocuklar, kendi mahallelerindeki parkta çöp topladı.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde çocuklar kendi aralarında düzenledikleri etkinlikle Koçhisar Parkında çöp topladı. Çocuklar, topladıkları çöpleri poşetlere koyarak belediye görevlilerine teslim etti. Vatandaşların çevreyi temiz tutması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden küçük kahramanlar, herkesin duyarlı olmasını istedi.

Organizasyonu yürüten Mehmet Kalkan, "Bu bizim görevimiz, ben yapmasam, sen yapmasan çevremiz temizlenmez. Mahallemizdeki parkı temizledik” dedi.

Çocuklardan Davut Karadağ, "Mehmet ağabey, bize parkı temizleyelim dedi. Biz de temizledik ve belediyemize yardım ettik. Koçhisar Parkımız temiz olsun istedik" şeklinde konuştu.

İnsanların duyarlı olması gerektiğini belirten çocuklardan Hüseyin Karadağ ise “İnsanlar yerlere çöp atmasın. Atıklarını çöplere atsınlar. İnsanlar çöplerini yere atmamalı. Çevremiz temiz olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.