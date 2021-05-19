Mardin Fosfatspor Başkanı Üner göreve devam etmeme kararı aldı

Misli.com 3. Lig ekibi Mardin Fosfatspor Kulüp Başkanı Abdükerim Üner, göreve devam etmeyeceğini açıkladı.
Kırmızı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alınan kararlar neticesinde Abdülkerim Üner'in göreve devam etmeyeceğini Vali Mahmut Demirtaş'a bildirdiği belirtildi. Açıklamada, "Mardinspor bayrağının önünün açılması yolunda yeni ve güçlü yönetime devretmesi Mardinspor'umuzun geleceği açısından önem arz etmektedir" denildi.
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