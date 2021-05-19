Mardin'de sosyal mesafeli 19 Mayıs etkinliği

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, düzenlenen törende kutlandı.
Mardin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-05-19 12:16:19
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