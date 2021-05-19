Akyüz Gümüşçülük Mardin'de ikinci şubesini açtı

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akyüz Gümüşçülük, Mardin'de ikinci şubesini hizmete açtı.

Mardin’de telkari ve gümüş sanatını sürdüren seçkin mağazalardan olan Akyüz Gümüşçülük, Mardin'de ikinci şubesini vatandaşların hizmetine açtı. Ürünleriyle yurt içi ve yurt dışından rağbet gören Akyüz Gümüşçülük mağazaları sahibi İshak Akyüz, "Korona virüs salgını nedeniyle bütün esnaflar gibi biz de durumdan etkilendik. Ama bu etkilenmenin direncini kırıp yeniden eski günlere dönme temennisi ile yeni mağazamızı açtık. Hedefimiz sadece Mardin'de değil, bölgede ve Türkiye çapından büyümek. Müşterilerimiz ve bizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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