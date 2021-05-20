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Mardin'de buğday ve mısır yerine yonca eken çiftçinin yüzü güldü

İHA

Mardin'de buğday ve mısır yerine yonca eken çiftçinin yüzü güldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 yıldır buğday ve mısır yerine daha az masraf ve daha çok kazanç elde etmek için çiftçiler, yoncaya yöneldi. Kurak geçen bir sezonun ardından 100 dönümlük tarlasında yonca ekimi yapan çiftçi Mehmet Ali Yusufoğlu, yüzde 40 daha fazla kar elde etti.
Kızıltepe’ye bağlı Alakuş köyünde çiftçilik yapan Mehmet Ali Yusufoğlu, artan gübre, mazot ve tohum gibi girdi maliyetleri nedeniyle buğday ve mısırdan vazgeçerek yonca ekmeye başladı. 3 yıldan beri 100 dönümde yonca eken Yusufoğlu özellikle kurak geçen bir sezonun ardından yüzde 40 kar etti. Dönümde 400 kilogram yonca elde eden Yusufoğlu ürününün tonunu bin 200 liraya satıyor. Çiftçi artık senede bir hasat yerine 8 hasat elde ediyor. Durum böyle olunca senede 8 defa çiftçinin eline sıcak para geçmiş oluyor.

"Çük şükür pişman da değiliz"
Çok büyük araştırmalar sonucunda yonca ekmeye başladıklarını vurgulayan Mehmet Ali Yusufoğlu, yoncanın buğday ve mısırdan daha faydalı olduğunu söyledi. Yusufoğlu, "Biz alternatif üretim arıyorduk. Biz yıllardan beri buğday, mısır ve bazen pamuk ve kuru dönemlerde arpa mercimek ekiyorduk. Hesapladığımız zaman gübre fiyatları fırladı. Tohum desen aynı şekilde. Daha önceki senelerde mısırın torbasını 70 liraya alıyorduk şimdi 650 lira. Yani yüzde 200300 tohuma zam geldi, gübreye zam geldi. Bölgemizde verim alabileceğimiz en mantıklı olanı yoncayı seçtik. Çük şükür pişman da değiliz" dedi.

"Çok masraf isteyen bir ürün değil"
Yoncaya gübre bile vermediklerini ifade eden Yusufoğlu, "Yonca para istemeyen, daha doğrusu para yemeyen bir ürün. Masrafsız, yani kurt düşmediği sürece yoncayı ilaçlamıyoruz. Besin, kalsiyum, hormon azdırıcı ilaca gerek yok. 25 ve 30 günde biçimi yapılıyor. Nisan ve eylül ayın arasında hava durumuna güre 7 veya 8 defa biçim yapıyoruz. Her ay cebinize sıcak para giriyor. Bir memur gibi düşünün her ay bu şekilde. Çok masraf isteyen bir ürün değil sadece suyuna dikkat isteyeceksin. Bunun can damarı su" diye konuştu.
Kızıltepe çiftçisi ürettiği yoncayı balyalar halinde büyük çiftlik ve yem fabrikalarına satıyor.

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