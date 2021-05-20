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Mardin'de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

İHA

Mardin'de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Mardin’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödül verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Genç Sada Kuranı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 14 okul katıldı. Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde online olarak yapıldı. Yarışma sonunda Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Veysel Ertekin birinci, Artuklu Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sami Özdemir ikinci ve Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yakup Kara üçüncü oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törenin ardından öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, "Kur’an okumak güzel, Kur’an’ı güzel okumak daha güzel. Biz de bu manada çalışmaya katkı sunmak amacıyla ilimizde Kur’anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenledik. Yarışma sonunda başarılı öğrencilere de sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle de ödül töreni düzenlemiş olduk. Bu manada ilimizde yaptığımız çalışmalar devam edecek" dedi.

"Kızıltepe ve Nusaybin’de hafız okulları açıyoruz"
Bundan önce 17 hafıza bilgisayar hediye ettiklerini belirten Polat, "Kızıltepe’de ve Nusaybin’de hafız okulları açıyoruz. Kur’anı güzel okuma çalışmalarını da bunun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ben bu manada katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan ve hedefinin Türkiye birincisi olmak olduğunu kaydeden Veysel Ertekin, "Mardin Artuklu Proje İmam Hatip Lisesinden Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına katıldım. İl birincisi oldum. Bölge finaline gideceğiz. İnşallah bundan sonraki hedefimizde Türkiye birinciliğidir" şeklinde konuştu.

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