Terörden arındırılan bölge vatandaşların piknik ve yürüyüş alanı oldu

Mardin’in Savur ilçesinde terörden arındırılan bölgeler vatandaşların piknik ve yürüyüş yapabileceği alanlara dönüştürüldü.

Mardin’in Savur ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından doğal ve tarihi güzelliklerin ortaya çıkması için çalışmalar başlatıldı. Bahçelerin arasında inşa edilen yürüyüş yolu vatandaşların kaynak suyu ve doğa ile iç içe güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir ortam haline geldi. Bölge ayrıca genç çiftelerin mutlu günlerinde fotoğraf çektirmek için ilgi gösterdiği mekanların başında gelme başladı.



"İlçede terörün izleri tamamen silindi"

İlçede terörün izlerinin tamamen silindiğini belirten Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, "Savur yeşil bir şehre dönüştü. Buraya zaten yeşil Savur derler. Hakikaten çeşmeleriyle, dere ve nehirleriyle burası cennet gibi bir ortama dönüşüyor. Daha önce maalesef ilçemiz terörle anılır olmuş bazı terör eylemleri burada yapıldığı için. Biraz ilçemiz adına itibar kaybı olmuş. Gerek emniyet gereke jandarma birimlerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri için ellerinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. İlçemiz hakikaten huzurlu ve güvenli bir ilçe. Zaten ‘Cittaslow’ dediğimiz şehirler kapsamında kalıyor. Bunun içinde biz müracaatımızı yaptık. Huzurlu ve sessiz bir ilçede bulunuyoruz şu anda. Biz de burayı emin bir ilçe kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerimizle birlikte bütün planlamaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenini temin etmek içinde bundan sonra sürekli çalışacağız. Vatandaşlarımız huzuru kalp ile gelip ilçemizde gezebilirler" dedi.



"Burası turistler tarafından çok beğenilen bir ortam"

Burada vatandaşların huzur içerisinde vakit geçireceklerini vurgulayan Kaymakam Kaya, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda mesire alanı aslında. Daha önceleri burada çamaşır yıkanırmış. Eski tarihi bir çamaşırhane var burada. Biz belediye olarak burayı bir yürüyüş alanı olarak planladık. Zaten bu yol boyunca Ayn Hacuce dedikler bir su kaynağı var burada. Bu kaynak boyunca vatandaşlarımız yürüyüş yapıp, buranın havasından faydalanıyorlar, bu güzellikleri görmüş oluyorlar. Aynı zamanda burada oturmak için kamelyalarda planlandı. Yol boyunca yine vatandaşlarımızın meyve bahçeleri ve bostanlarımız var. İstedikleri yerlerden meyve yiyorlar. Zaten misafirperver ve ikramı çok seviyor. Yol boyunca sürekli meyve ikramı ile karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı bu güzel ortamı görmeye bekliyoruz, davet ediyoruz" diye konuştu.



"Burası şu an ziyaretçi akınına uğrayan mekanlardan biri"

Belediyeye gelen kaynakların tamamının vatandaşlara çeşitli hizmetler olarak aktarıldığını belirten Kaymakam Kaya, “Burası tabi tarihte çamaşırhane olarak kullanılmış ve bina gerçekten harap haldeydi. Daha sonra DİKA ve belediyemizin ortak bir çalışmasıyla tamamen baştan sona restore ettik. Ziyaretçilerimizin şu anda ziyaretine açık halde. 2018 yılında yapıldı. Yine burada 10 bin metrekarelik parke taşı döşemesi yapıldı. Bu taş kaplamalar, yürüyüş yolundaki stantlar tamamen belediyemiz tarafından yapıldı. Yine yol boyunca tarihi çeşmelerimiz yapıldı. İlçemizin tabi her tarafı güzel. Tarihi bir ilçedeyiz. Özellikle yazın tam yeşil oluyor. Bizde bunu göstermeye çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Burada tabi hamdolsun terörün izleri yok ilçemizde. Mesire alanlarımızı arttıracağız. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu bizim için gerçekten önemli. Onların böyle rahat bir yerde ailece oturabilecekleri piknik yapabilecekleri yerler planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yürüyüş yoluna düğün fotoğrafı çekmeye gelen Melek Deniz ise "Bugün benim en mutlu günüm. Güzel fotoğraflar çektirdik. Bu yürüyüş yolu gerçekten çok güzel. Burayı yapan kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir alan yapılmış. Tamamen doğa ile iç içesiniz" dedi.

Vatandaş Selim Karakoyun da bu alanı yapanlara teşekkür ettiğini söyledi.

