Mardin’de toz fırtınası her yeri kapladı

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Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe içesinde toz fırtınası rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kırsal mahallede elektrik kesintisi yaşanırken toz fırtınası her yeri kapladı.

Suriye tarafından gelen toz fırtınası sınır ilçesi olan Kızıltepe ve kırsal mahallelerini dakikalar içerisinde kapladı. Toz bulutları görüş mesafesini düşürürken vatandaşlar korunmaya çalıştı. Toz fırtınası rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Kızıltepe’ye bağlı birçok köyde elektrikler kesildi.

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