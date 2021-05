Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı hayvanları tedavileri için İstanbul’a gönderdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaralı halde sokak hayvanları barınağına getirilen ve bir süre tedavileri yapılan at ve eşekleri İstanbul’a gönderdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kentte sokak hayvanlarının aşı, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 15 günce köpek saldırısına uğrayarak arka kısmından yaralanan ve doku kaybından dolayı durumu çok kötü olan eşek Sokak Hayvanları Hastanesine getirildi. Uzman ekipler tarafından gerekli tedavileri yapılan eşek, tedavisinin devam için gönderileceği İstanbul’a hazır hale getirildi.

Yine, arka ayak kaval kemiği kırık olarak Midyat ilçesinden getirilen yaralı at, Sokak Hayvanları Hastanesinden tedavi altına alındı. Uzman ekiplerin müdahalesinin ardından, durumu iyileşti. Durumları iyi olan at ve eşek, tedavilerinin devam için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İstanbul Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Çiftliğine gönderildi.

Hayvanların tedavilerinin diğer aşamalarının burada yapılacağı kaydedildi.

