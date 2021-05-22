Vali Demirtaş: "Asfalt çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Artuklu ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Muhtarların sorun, şikayet ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışan Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili muhtarlara bilgi vererek yürütülmekte ve planlanmakta olan projelerle şehrin alt ve üstyapı sorunlarını çözmek adına tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Kent genelinde devam eden asfalt çalışmalarına değinen Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımıza konforlu bir yol ağı sunmak için yaklaşık 600 kilometrelik asfalt serimi yapmayı planlıyoruz. Yollarımızda ihtiyaç duyulan bu çalışmayı kısa vadede yapmak amacıyla ilçelerimizi üç parçaya bölerek ihale gerçekleştirdik. Yani bir ilçemizde çalışmaların tamamlanarak diğer ilçelerimize başlamak yerine aynı anda tüm ilçelerimizde asfaltlama yapacağız. Şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan otopark konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bir turizm kenti olan Mardin’imizde tur otobüsleri içinde bir otopark projesini hayata geçireceğiz. Engelli vatandaşlarımıza spor merkezi, çocuklarımıza da Trafik Eğitim Parkını inşa edeceğiz. Özellikle turizm sezonunda tarihi Birinci Caddemizde oluşan yoğunluğu en aza indirgemek amacıyla da iyileştirme çalışmaları planlıyoruz. Vatandaşlarımızın alt ve üst yapı konularında beklediği her hizmeti sunacağız. Belediyenin imkanlarını hemşehrilerimize hizmet için kullanacağız" dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan muhtarları dinleyen Vali Demirtaş, iletilen konuların biran önce çözüme kavuşturma gayretinde olacaklarını dile getirdi.

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