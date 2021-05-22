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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’in UNESCO yolculuğu başladı

İHA

Mardin’in UNESCO yolculuğu başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 'Zanaat ve Halk Sanatları' temasıyla çalışmaların tamamlandığı UNESCO başvuru dosyasını imzaladı.
Vali Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO’ya başvurmak için 34 sayfa ve Türkçe ile İngilizce dillerinde hazırlanan başvuru dosyasında çalışmaları tamamladı. Vali Demirtaş, oluşturulan başvuru dosyasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin’den bilgiler aldığı değerlendirme toplantısının ardından UNESCO’ya gönderilecek başvuru dosyasını imzaladı. Tüm yönleriyle Mardin’i kalkındırmak, geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, "Birimlerimiz ve paydaşlarımızla şehrimize neler yapabiliriz konusunda sürekli olarak istişarelerde bulunarak ortak akıl sonucunda ortaya çıkan fikirler ışığında planlamalarımızı yaparak projelerimizi yapıyoruz. Güzel ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Mardin’imizin bir yandan alt ve üstyapı gibi sorunlarını çözmeye devam ederken bir yandan da tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda zengin kültürümüzün bir parçası olan gümüş işlemeciliği, bakırcılık, el işlemeciliği gibi alanlarda çalışma yapan mesleklerimizi ve ustalarımızı UNESCO’ya dahil etmek için bir çalışma ile belediyemizin ilgili birimleri ve paydaşlarımızla başlattığımız çalışmalarımızı tamamlayarak başvuru dosyamızın UNESCO yolculuğu için resmi imzamızı attık. Geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşamak ve tanıtmak için paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarda bizlere destek olan paydaşlarımıza, kurum ve kuruluşlar ile dosyayı kısa sürede tamamlayan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Mardin’imize hayırlı olsun" dedi.
Toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabahattin Genç, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, Dicle Kalkınma Ajansı Uzmanı Emine Tuğba Alpaslan ile diğer ilgililer katıldı.

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