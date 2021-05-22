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Mardin'de 9 kilise ile manastırın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınması Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün: "Bölgede sadece 9 ibadethane değil dünya mirası listesine girebilecek yüzlerce mekan var"

İHA

Mardin'de 9 kilise ile manastırın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınması Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün: "Bölgede sadece 9 ibadethane değil dünya mirası listesine girebilecek yüzlerce mekan var"

Mardin'de 9 kilise ile manastırın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine girmesi Süryaniler tarafından sevinçle karşılandı.
Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesinin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine girmesi Süryanile tarafından sevinçle karşılandı. Bölgede sadece 9 ibadethane değil dünya mirası listesine girebilecek yüzlerce mekanın olduğunu kaydeden Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "Son dönemlerde belediyemizin yaptığı çalışmalarla birlikte Turabdin bölgesinde bulunan hem tarihi hem de manevi değeri bulunan 9 ibadethanemiz UNESCO’nun aday listesine alındı. Tabi bu bizler için Midyat Süryanileri, Mor Gabriel Manastırı Vakfı için hem özelde hem de genelde buradaki herkes için çok olumlu bir şeydir. İnşallah ümidimiz bunların tam aday listesine girmeleri ve dünya mirası olmalarını diliyoruz" dedi.

“Hepsine sahip çıkılıp, bir şekilde turizme kazandırılırsa bölgemize katkısı olacaktır”
Bu kilise ve manastırların Türkiye'nin mirası olduğunu aktaran Ergün, "Bunlar turizme kazandırılırsa ülkemize de katkısı olacaktır. Katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğann’a, Kültür ve Turizm Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yereldeki idarecilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bunlar ilk olacak. Geri kalan eserlerimizin de bir çalışma yapılıp UNESCO’nun aday listesine girmelerini umut ediyoruz" diye konuştu.
Bu ibadethanelerin UNESCO’nun aday listesine alınmasının Süryani cemaati tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını vurgulayan Ergün, "Bu durum Süryanilerin yüzlerini Diasporadan ana yurtlarına çevirmeleri için olumlu bir gelişme oldu. Ümidimiz Süryanilerin bu pozitif beklentilerinin hayata geçirilip bir an önce anavatanlarına dönmeleridir. Avrupa’da edindikleri ister maddi bakımdan ister bilgi ve sanatsal faaliyetleri burada uygulayıp kendi vatanlarına katkı sunmalarıdır. Ümidimiz o dur. Katkısı olan herkese tekrardan teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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