Mardin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, akrabaları tarafından 90 yaşındaki Fehime Erdem'in kapısı çalındı. Bir süre cevap alamayan kapının önündeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından sağlık ekipleri Fehime Erdem'i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede Fehime Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fehime Erdem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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