Güneydoğu'da husumetlerin çözüldüğü 'barış odaları' geleneği yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu'da husumetlerin çözüldüğü 'barış odaları' geleneği yaşatılıyor

DHA

Güneydoğu'da husumetlerin çözüldüğü 'barış odaları' geleneği yaşatılıyor


Selim KAYA/MARDİN,(DHA)MARDİN'de, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin, kan davaları, kız kaçırma gibi nedenlerle oluşan sorunları çözüme kavuşturdukları, 'barış odaları' geleneği yaşatılıyor. Bölgenin kanaat önderlerinden Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, "Bu odalar, birer eğitim kurumu gibidir. Odalar, toplum içinde nasıl oturulacağını, nasıl konuşulacağını, gelen misafirlere ve büyüklere nasıl davranılacağını yaşayarak, toplumsal kurallar ile adabın öğrenildiği yerlerdir. Bu oda ile kan davaları çözüme, barışa ulaşıldı, küskünler barıştı, kız kaçırma olaylarında yaşanan sorunlar barışla noktalandı" dedi.
Mardin´de, 'barış odaları' geleneği, kentin ileri gelenleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Kanaat önderlerinin bir araya gelip, kan davaları ile kız kaçırma olaylarının barışla sonuçlanması için oluşturulan odaların donanımı ve büyüklüğü, dikkat çekiyor. Uzun uzadıya serilen sofralar ve 'mırra' denilen acı kahve de, geleneğin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde, yaklaşık 60 yıl süreyle kanaat önderliği yapan, 2013'te ise 88 yaşındayken hayatını kaybeden Sinki Aşireti lideri Şakir Duyan´ın oğlu Abdulnasır Duyan, babasının bu odada yüzlerce kan davasını barışla sonuçlandırdığını söyledi.
Aynı zamanda Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ile OSB Başkanvkilliği de yapan kanaat önderi Abdulnasır Duyan, "Bu odalar, birer eğitim kurumu gibidir. Odalar, toplum içinde nasıl oturulacağını, nasıl konuşulacağını, gelen misafirlere ve büyüklere nasıl davranılacağını yaşayarak, toplumsal kurallar ile adabın öğrenildiği yerlerdir. Bu oda ile kan davaları çözüme, barışa ulaşıldı, küskünler barıştı, kız kaçırma olaylarında yaşanan sorunlar barışla noktalandı. Davranışlarıyla örnek teşkil edenlere, 'Oda terbiyesi ile büyüdü diyoruz' diyoruz" dedi.
HUSUMETLİLERİ BARIŞTIRMAK İÇİN BULUŞMA NOKTASI
'Barış odası'nın husumetlileri barıştırmak için buluşma noktası anlamına geldiğini ifade eden Duyan, "Bu bölgede yıllardır örf, adet, gelenek, görenek ve adabın konuşulduğu bir buluşma noktasıdır, bir ortamdır. 'Barış odası' köyün ortak malıdır. Herkesin buraya bağımsız gelebileceği bir yer. Hatta köylülerin ihtiyaç duyması durumunda, kendi düğün yemeklerini, taziye yemeklerini verebileceği ortak kullanım alanıdır. Bu odada sayısız kan davalarının çözüme, barışa ulaşıldığı, küskünlerin barıştığı bir mekan. Hatta kız kaçırma olaylarında yaşanan sorunların çoğu, bu ve bunun gibi odalarda barışla noktalandı. Ben babamın ortamında yetiştim. Daha önceki barış girişimlerinin, nasıl yapılacağını ve nasıl çözüleceğini, bu ortamda nasıl yapılacağını babamdan öğrendim. Şu anda bu tür işleri yapanlara, kanat önderi deniliyor. Aslında bu vasıfları taşımak kolay bir şey değil" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-05-24 13:31:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mardin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kızıltepe’deki arazi kavgasında 1ölü
YEREL HABERLER Kızıltepe’deki arazi kavgasında 1ölü
Mardin'de silahlı arazi kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de silahlı arazi kavgası: 3 yaralı
Mardin'de arazi kavgası: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de arazi kavgası: 1’i ağır 4 yaralı
Suriyeli göçmen, sönmüş volkanik taşlara Asur tabletlerini işliyor
YEREL HABERLER Suriyeli göçmen, sönmüş volkanik taşlara Asur ...
Mardin’de hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı
Sınırdan geçmeye çalışan terör örgütü kuryesi jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Sınırdan geçmeye çalışan terör örgütü kuryesi ...
Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü
YEREL HABERLER Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü
Mardin'de 9 kilise ile manastırın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınması Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün: "Bölgede sadece 9 ibadethane değil dünya mirası listesine girebilecek yüzlerce mekan var"
YEREL HABERLER Mardin'de 9 kilise ile manastırın UNESCO Dünya ...
Midyatlı köy çocukları için kütüphane
YEREL HABERLER Midyatlı köy çocukları için kütüphane
Mardin’in UNESCO yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Mardin’in UNESCO yolculuğu başladı
Vali Demirtaş: "Asfalt çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Asfalt çalışmalarımızı kısa sürede ...
Mardin Valisi Demirtaş yeni dönem ilaçlama startını verdi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş yeni dönem ilaçlama startını ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı hayvanları tedavileri için İstanbul’a gönderdi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı hayvanları ...