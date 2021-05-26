Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’de inşaatın çalıştığı esnada dengesini kaybedip iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay Mardin’in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Cuma Taş, dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düşerek sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılma üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.