Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin koyun sürüsüne dalması sonucu onlarca hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, MidyatBatman karayolunda seyir halindeki kamyonet, yolda ilerleyen koyun sürüsüne daldı. Kazada onlarca koyun telef olurken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede çalışma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.