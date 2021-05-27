Kendini Suriyeli göçmen olarak tanıtmaya çalışan terörist jandarmaya yakalandı

Mardin'de kendini Suriyeli göçmen olarak tanıtmaya çalışan şahsın PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, en son ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken yakalanan ve Suriyeli göçmenin hikayesi ile jandarmayı kandırmaya çalışan Mazlum kod adlı M.A.A. isimli şahsın jandarma sınır istihbarat timi tarafından yapılan araştırma ve mülakatında PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Kamışlı/Hemo kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı Karmani bölgesinde örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Mazlum kod adlı M.A.A. isimli örgüt mensubunun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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