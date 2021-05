Yaptığı protezle engelli kedinin yeniden koşmasını sağladı

Mardin’de ’Hayat Tamircisi’ olarak bilinen Hasan Kızıl, bir ayağını kaybeden kedinin yardımına koştu. Kızıl'ın yaptığı protez sayesinde Mısır isimli kedi, yeniden koşmaya başladı.

Hasan Kızıl, farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü engelli canlıya yardıma koşmak için 6 senedir zorlu bir mücadele sürdürüyor. Kızıl, trafik kazası sebebiyle veya yaşadığı hastalıklar nedeni ile yürüme yetisini kaybeden bu hayvanları hem duygusal hem de ruhsal olarak bazı aparatlarla mutlu ediyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı komple ampütasyon gerçekleştirilmiş hayvanlar için protez geliştiren Kızıl, Mısır’ın yeniden koşmasını sağladı.

Yaklaşık 600 engelli dostuna hem yürüteç hem de protez desteği verdiğini kaydeden Hasan Kızıl, "Yaklaşık 6 senedir bir takım aparatlardan yürüteçler ve protezler yapıyorum. Bu süre zarfında birçok cana dokundum. En büyük hayalimde komple ampütasyon olmuş kedi ve köpeklere protez geliştirmekti. Komple ampütasyona neden giriliyor? Bir kırık nedeni ile ayağımızı kurtaramadığımız zaman bir operasyon ile komple ayağımızı almış oluyoruz. Komple ayak alındığı zaman orada bir doku olmadığı için protez aparatımızı oraya bağlayamıyoruz. Ve bu çok oluyordu. Köpekler aşırı vardı, kediler aşırı vardı" dedi.



"Yaptığım 8 taslakta başarısız oldum"

3 sene boyunca bu protatip üzerinde çalıştığını belirten Kızıl, "Çünkü ayakları komple alınmış kedi ve köpeklerde protez yapmak inanılmaz zor. Göğsüne taktığınız zaman her adım attığında göğsüne baskı uygulanıyor. Bu da bir kalp masajı rutinine dönüyor. Böylece kedi ve köpeğe aslında zarar verebilirdi. Orada her şeyin hesaplamasını yapmak zorundaydık. Kaybettiği dokunun ağırlık ve uzunluğunu çıkarmak zorundaydık. Göğse baskı uygulamayı tespit edip bunu minimuma nasıl düşürebiliriz bunu hesapladık. 23 sene geçtikten sonra bir taslak yaptım. O taslağı denmek istedim. Mısır adında bir kedimiz var, çok tatlı. Mısır maalesef kuş peşinden koştuğu için balkondan düşüyor ve bir ayağını kaybediyor. Çok parçalı kırık olduğu için ayağı maalesef alınıyor" diye konuştu.



"İlk Mısır adlı kedimizde denedik, başarılı olduk"

Protezi kedide denedikleri zaman hayvanın hemen yürümeye ve koşmaya başladığını aktaran Kızıl, "O an evet ya biz bunu gerçekten yaptık dedim. Şu anda dünyada ilk oldu. Çünkü bir arkadaşım var Amerika’da köpeklere yapıyor. Ama yaklaşık 3 hafta önce bir kediye yaptığını söyledi. Ama kedi de işe yaramadığını söyledi. Ama ben kedi yapacak dedim. Kedileri çok seviyorum. evet kediler bir şeyi umursamazlar normalde ama bir kedide aparat veya aksesuar takmak çok zor. Ve onun göğsünü tamamen kaplayacak bir protez takmak bir çılgınlıktı diyebilirim. Ama kedimiz bizi kırmadı ve diğer arkadaşlarına öncü olmamızı sağladı. Yürüdü, koştu. 1 adım değil, 2 adım değil yüzlerce adım attı. Bu da beni çok mutlu etti gerçekten. Sevdiğin şeyi takip edersen o asla seni yanlış yola sokmaz. Ne olursa olsun vazgeçmeyin merakımı ve içgüdüleri mi takıp ediyorum ve dünyanın sonuna kadar bu işi yapmamı söylüyorlar" şeklinde konuştu.

