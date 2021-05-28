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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

İHA

Mardin’de kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Karataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyar Araç (22) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Araç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken Araç’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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