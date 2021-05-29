Mardin’de sokaklarda kısıtlama sessizliği sürüyor

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Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kısıtlamadan muaf olanların dışında kalan vatandaşların kurallara uydukları görüldü. Güvenlik güçleri tarafından kentin belirli bölgelerinde uygulama noktalarında yaya ve sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, muafiyeti bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

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