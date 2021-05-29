Mardin Valisi Demirtaş, Mardinspor’un hedefini açıkladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardinspor’un hedefinin bir üst lig olan 2. Lig olduğunu açıkladı.

Mardin Fosfatspor’un yönetimi devretme kararı almasının ardından Vali Demirtaş, gelecek sezon için gerekli çalışmaları başlattı. İlk olarak Mardin’deki spor kamuoyunun ve sporseverlerin fikirlerini alan Vali Demirtaş, daha sonra iş insanları ile görüşerek sponsorluk sözü aldı. Mardinspor’un yıllarca üst liglerde başarılı bir mücadele örneği gösterdiğini dile getiren Vali Demirtaş, “İlimizin tek profesyonel futbol takımı olan Mardinspor, geçmiş yıllarda üst liglerde mücadele ederken oynadığı başarılı futbol ile o liglerin kaderini belirledi. Kırmızı lacivert renklere gönül veren Mardinli hemşerilerim de takımlarına canı gönülden destek verdi. Takımımız geçen sezon Mardin Fosfatspor adıyla 3. Lig, 2. Grupta Play Off’un yalnızca bir puan altında sezonu tamamladı. Bizler de geç kalmadan önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık. İlimizi 3. Ligde temsil edecek Mardinspor’umuz için çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sezona 2. Lig hedefi ile başlamak üzere kongre kararı alıp yönetimimizi oluşturacağız. Mardinli iş insanlarımız, hocalarımız ve taraftarımız ile beraber bu hedefe kilitlenip başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Mardinspor’un bayrağını en üst seviyeye çıkarmak için herkesin desteğini bekliyoruz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.