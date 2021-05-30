Mardin'de 50 dönüm alanda ekili buğday yandı

Emrullah KARAKAŞ/ DERİK(Mardin),(DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük alanda ekili buğday yandı.
Yangın, öğle saatlerinde kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Şeyhmus Efe'nin buğday ekili tarlasında çıkan yangını gören çevredekiler, söndürme çalışması başlatıp, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle tarladaki yangını kontrol altına aldı.
Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede 50 dönümlük alanda ekili buğdayın yandığı belirlendi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-05-30 15:11:22
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